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Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце»

Сегодня, 14:13
Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова признался в том, что еще в молодости любил полихачить на своем «Запорожце». Фильм был опубликован на просторах соцсети «ВКонтакте» 15 марта.

Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце»

 

Путин заявил, что не может скрывать, что подобное у него «бывало», но он искренне об этом сожалеет, а потому просит никого подобное больше не делать.

«В какой-то момент «Запорожец» начал сильно шуметь. Дырка в глушителе образовалась, а денег на ремонт у меня не было. Но правил я не нарушал, хочу сказать. Ездили, наверное, без ремней безопасности, но их тогда и не было», - признается Путин.

Путин уточняет, что автомобиль в лотерею выиграла его мать. В те дни она работала нянечкой в больнице в одном из районов Петербурга. Интересно и то, что в буфете выигрышный билет ей дали вместо сдачи и стоил он всего-ничего - 30 копеек.

Узнав, что билет выигрышный, на семейном совете обсудили возможность его продажи, однако мать, несмотря на стесненные бытовые условия, решила взять машину для любимого сына, рассказал Путин.

«Жили мы в одной комнате, в коммунальной квартире, на последнем пятом этаже. Иногда и крыша протекала, условий каких-либо не было. Даже душа не было отдельного», - заявил российский лидер.
Николай Офицеров
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