Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце»

Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова признался в том, что еще в молодости любил полихачить на своем «Запорожце». Фильм был опубликован на просторах соцсети «ВКонтакте» 15 марта.

Николай Офицеров

Путин заявил, что не может скрывать, что подобное у него «бывало», но он искренне об этом сожалеет, а потому просит никого подобное больше не делать.», - признается Путин.Путин уточняет, что автомобиль в лотерею выиграла его мать. В те дни она работала нянечкой в больнице в одном из районов Петербурга. Интересно и то, что в буфете выигрышный билет ей дали вместо сдачи и стоил он всего-ничего - 30 копеек.Узнав, что билет выигрышный, на семейном совете обсудили возможность его продажи, однако мать, несмотря на стесненные бытовые условия, решила взять машину для любимого сына, рассказал Путин.», - заявил российский лидер.