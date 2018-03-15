Пушков: Мэй не хватило аргументов для поддержки со стороны Европы

Известный российский политический деятель Алексей Пушков прокомментировал требование британского премьера Терезы Мэй, которая огласила, что дипломаты из РФ обязаны покинуть Великобританию в недельный срок. Сенатор заявил, что премьеру не хватает весомых аргументов.

Александр Вест

В официальном Twitter-аккаунте Алексея Пушкова появилась публикация, в которой сенатор заявил о том, что для поддержки со стороны Европы у Терезы Мэй не было достаточно аргументов, кроме голословных обвинений в адрес России. По мнению Пушкова, дипломатические отношения между Великобританией и Россией итак находились на грани «инфаркта», а дело Скрипаля лишь послужило поводом для их очередного ухудшения. Также Алексей пушков заметил, что в данный момент Великобританию в данной ситуации осмелились поддержать лишь страны «польско-балтийской унии».Напомним, Тереза Мэй потребовала, чтобы все 23 российских дипломата в недельный срок покинули территорию Великобритании. Кроме того, приглашение главы российского МИД Сергея Лаврова, который должен был нанести визит британскому правительству, также было отозвано.