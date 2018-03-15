Путин в 1989 году предотвратил конфликт в Дрездене мирным способом

Напомним, 15 марта в ряде социальных сетей в общий доступ был загружен документальный фильм, повествующий о малоизвестных деталях биографии российского президента Владимира Путина. В данной картине глава государства поведал о том, что в 1989 году в Дрездене на него была возложена роль переговорщика. В указанный период Путин находился на службе в советской разведке. В Дрездене ему пришлось общаться с разгневанной толпой, которая собралась у особняка, принадлежавшего КГД, расположенного на востоке Германии.
По словам Владимира Путина, собравшиеся активисты стремились получить в своё владение все архивы, которыми располагал КГБ. Путин пообщался с толпой, объяснив, что согласно межправсоглашению, они не имели права находиться в здании Советской армии, объяснив своё отменное знание языка тем, что он имел профессию переводчика. Владимиру Путину удалось избежать кровопролитного конфликта, разобравшись с ситуацией мирным путём.