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| | Путин в 1989 году предотвратил конфликт в Дрездене мирным способом

Путин в 1989 году предотвратил конфликт в Дрездене мирным способом

Сегодня, 13:27
Президент РФ Владимир Путин в документальном фильме, рассказывающем малоизвестные факты о биографии российского лидера, который снял Андрей Кондрашов, рассказал о том, как в прошлом ему удалось предотвратить конфликт в Дрездене, уладив всё мирным путём.

Путин в 1989 году предотвратил конфликт в Дрездене мирным способом

 

Напомним, 15 марта в ряде социальных сетей в общий доступ был загружен документальный фильм, повествующий о малоизвестных деталях биографии российского президента Владимира Путина. В данной картине глава государства поведал о том, что в 1989 году в Дрездене на него была возложена роль переговорщика. В указанный период Путин находился на службе в советской разведке. В Дрездене ему пришлось общаться с разгневанной толпой, которая собралась у особняка, принадлежавшего КГД, расположенного на востоке Германии.

По словам Владимира Путина, собравшиеся активисты стремились получить в своё владение все архивы, которыми располагал КГБ. Путин пообщался с толпой, объяснив, что согласно межправсоглашению, они не имели права находиться в здании Советской армии, объяснив своё отменное знание языка тем, что он имел профессию переводчика. Владимиру Путину удалось избежать кровопролитного конфликта, разобравшись с ситуацией мирным путём.
Александр Вест
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