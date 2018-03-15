Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом

Во второй половине документальной киноленты Андрея Кондрашова Владимир Путин рассказал о затруднительной ситуации, в которой он оказался в середине 90-х годов. Тогда российский лидер руководил предвыборной кампанией Анатолия Собчака, который уступил место губернатора в Северной столице своему оппоненту Владимиру Яковлеву. Нынешний президент РФ оказался без работы, и так как другого выхода не было, Путин решил податься в таксисты. Ситуация разрешилась неожиданно: ему предложили занять пост заместителя управляющего делами президента и переехать в Москву, и он ответил согласием.
Следует отметить, что отрывок из документального фильма появился на странице Дмитрия Киселева в соцсети «ВКонтакте».