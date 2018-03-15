«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка
| | Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом

Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом

Сегодня, 13:03
В 1996 году Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге. Главой его предвыборного штаба был Владимир Путин, который после неудачи решил устроиться таксистом, так как другой работы не было.

Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом

 

Во второй половине документальной киноленты Андрея Кондрашова Владимир Путин рассказал о затруднительной ситуации, в которой он оказался в середине 90-х годов. Тогда российский лидер руководил предвыборной кампанией Анатолия Собчака, который уступил место губернатора в Северной столице своему оппоненту Владимиру Яковлеву. Нынешний президент РФ оказался без работы, и так как другого выхода не было, Путин решил податься в таксисты. Ситуация разрешилась неожиданно: ему предложили занять пост заместителя управляющего делами президента и переехать в Москву, и он ответил согласием.

Следует отметить, что отрывок из документального фильма появился на странице Дмитрия Киселева в соцсети «ВКонтакте».
Виктория Озерова
Новости по теме
Путин не определился с главой своего предвыборного штаба
Путин не определился с главой своего предвыборного штаба

Владимир Путин пока не знает, кто станет председателем его предвыборного штаба. Он обдумает этот вопрос.

Полтавченко: 80-летие Собчака Санкт-Петербург отметит без
Полтавченко: 80-летие Собчака Санкт-Петербург отметит без "помпы"

Российский президент Владимир Путин узнал, что празднование 80-летия со дня появления Анатолия Собчака пройдет без какой-либо пышности. Об этом ему рассказал

Путин назначил нового заместителя управляющего делами президента
Путин назначил нового заместителя управляющего делами президента

Лидер российского государства Владимир Путин назначил нового заместителя управляющего делами президента. Им стал депутат Государственной думы от партии «Единая

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости