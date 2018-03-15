Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом

В 1996 году Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге. Главой его предвыборного штаба был Владимир Путин, который после неудачи решил устроиться таксистом, так как другой работы не было.

Виктория Озерова

Во второй половине документальной киноленты Андрея Кондрашова Владимир Путин рассказал о затруднительной ситуации, в которой он оказался в середине 90-х годов. Тогда российский лидер руководил предвыборной кампанией Анатолия Собчака, который уступил место губернатора в Северной столице своему оппоненту Владимиру Яковлеву. Нынешний президент РФ оказался без работы, и так как другого выхода не было, Путин решил податься в таксисты. Ситуация разрешилась неожиданно: ему предложили занять пост заместителя управляющего делами президента и переехать в Москву, и он ответил согласием.Следует отметить, что отрывок из документального фильма появился на странице Дмитрия Киселева в соцсети «ВКонтакте».