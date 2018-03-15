Путин поведал, как спал на даче с помповым ружьём в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин в интервью рассказал о временах, когда для своей сохранности ему приходилось ложиться спать, держа при себе помповое ружьё наготове. Президент отметил, что спал он таким образом на своей даче в 1990-е годы.

Александр Вест

Андрей Кондрашов выпустил документальный фильм о Владимире Путине, в котором российский лидер поделился деталями тех времён, когда Санкт-Петербург имел репутацию «бандитского» города. Путин заявил, что в общем ситуация имела достаточно боевой характер, однако, большинство сведений являются надуманными. Также Путин рассказал о том, что для своей сохранности в 1990-е годы ему приходилось держать наготове помповое ружьё, когда он ложился спать на своей даче. Глава РФ заметил, что всегда придерживался мудрости пословицы «Береженого бог бережет».Данные сведения Владимир Путин обнародовал во второй части фильма Кондрашева, которая появилась во множестве социальных сетей. Напомним, первая часть данной картины была загружена в общий доступ ещё в минувшее воскресенье.