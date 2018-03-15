В Раде считают жителей Украины главной опасностью для Порошенко

Нестор Шуфрич, являющийся депутатом в украинской Верховной раде, заметил, что закон об Антикоррупционном суде власти Украины не одобрят и не примут, так как он и обычные украинцы представляют явную опасность для Петра Порошенко.

Александр Вест

В интервью депутат Верховной рады заявил о том, что он всеми силами стремился поддержать данный законопроект, отдав за него свой голос, так как судьи обязаны быть независимыми. Нестор Шуфрич заявил, что против принятия данного законопроекта, несомненно, должны выступить как окружение Петра Порошенко, так и он сам. Шуфрич также выразил уверенность относительно того факта, что во время правления Петра Порошенко в Украине подобные законы приняты не будут.По словам Шуфрича, не оппозиционные политики несут для Петра Порошенко прямую опасность, а обычные граждане Украины, которым надоело терпеть его правление. Напомним, Международный валютный фонд выдвинул требование, по которому сотрудничество с Украиной будет продолжено только после вступления в силу в украинском государстве закона об Антикоррупционном суде.