Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Согласно информации телеканала CNN, один из самых ненавидимых людей США на сегодняшний день, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, может сесть в тюрьму на 305 лет. Именно такой срок грозит ему, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.

Николай Офицеров

», - утверждает в качестве комментария на прессы федеральный судья окружного суда Вирджинии.Ранее также сообщалось о том, что судебный процесс по делу Манафорта начнется 10 июля в штате Вирджиния. Еще в конце октября прошлого года в США разразился громкий скандал, согласно которому Манафорт, а также его бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются, помимо всего прочего, в заговоре против США. Они обвиняются в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины времен Виктора Януковича, а также отмывании денежных средств.Сам Манафорт заявил о том, что федеральный судья должен снять с него два обвинения, а именно два вышеупомянутых. По мнению Манафорта, прокурор превысил свои полномочия.