Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

«Если брать во внимание весь характер обвинений в отношении подсудимого, а также очевидный объем собранных обвинением доказательств, то можно достаточно уверенно сказать, что остаток жизни он проведет за решеткой», - утверждает в качестве комментария на прессы федеральный судья окружного суда Вирджинии.
Ранее также сообщалось о том, что судебный процесс по делу Манафорта начнется 10 июля в штате Вирджиния. Еще в конце октября прошлого года в США разразился громкий скандал, согласно которому Манафорт, а также его бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются, помимо всего прочего, в заговоре против США. Они обвиняются в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины времен Виктора Януковича, а также отмывании денежных средств.
Сам Манафорт заявил о том, что федеральный судья должен снять с него два обвинения, а именно два вышеупомянутых. По мнению Манафорта, прокурор превысил свои полномочия.