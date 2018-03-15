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| | Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Сегодня, 09:01
Согласно информации телеканала CNN, один из самых ненавидимых людей США на сегодняшний день, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, может сесть в тюрьму на 305 лет. Именно такой срок грозит ему, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.

Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

 

«Если брать во внимание весь характер обвинений в отношении подсудимого, а также очевидный объем собранных обвинением доказательств, то можно достаточно уверенно сказать, что остаток жизни он проведет за решеткой», - утверждает в качестве комментария на прессы федеральный судья окружного суда Вирджинии.

Ранее также сообщалось о том, что судебный процесс по делу Манафорта начнется 10 июля в штате Вирджиния. Еще в конце октября прошлого года в США разразился громкий скандал, согласно которому Манафорт, а также его бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются, помимо всего прочего, в заговоре против США. Они обвиняются в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины времен Виктора Януковича, а также отмывании денежных средств.

Сам Манафорт заявил о том, что федеральный судья должен снять с него два обвинения, а именно два вышеупомянутых. По мнению Манафорта, прокурор превысил свои полномочия.
Николай Офицеров
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