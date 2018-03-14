Украинский депутат с трибуны Верховной рады пригрозил, что «даст по морде» за работу на Россию

Юрий Береза, представитель партии «Народный фронт» выдвинул обвинения в адрес депутата «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Националист утверждает, что Вилкул работает на Россию.

Татьяна Преображенская

Оратор от фракции «Народный фронт» Береза обозвал Вилкула представителем пятой колонны, работающей за деньги Кремля. Скандал разгорелся после того, как депутат от «Оппозиционного блока» выступил против создания «языковой инспекции».Стоит отметить, что инициатором создания данного комитета выступил Юрий Береза. Радикал предложил ввести специальных инспекторов, которые будут следить за употреблением украинского языка. Инспектор должен докладывать о нарушениях – общении на других языках, а дальше наказывать нарушителей через штрафы или другие меры.Александр Вилкул заявил, что организация подобного комитета недопустима. Националист Береза после этого заявил, что может «дать по морде» своему коллеге прямо в зале Верховной рады, если парламентарий продолжит подобные высказывания.