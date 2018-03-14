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| | Президент Финляндии призвал Россию внести вклад в расследование дела Скрипаля

Президент Финляндии призвал Россию внести вклад в расследование дела Скрипаля

Вчера, 23:05
Россия должна прояснить детали дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, случай нужно внимательно расследовать. Такое заявление сделал глава Финляндии Саули Ниинисте.

Президент Финляндии призвал Россию внести вклад в расследование дела Скрипаля

 

Президент считает, что эпизод с расследованием отравления Скрипаля необходимо тщательно расследовать и достичь полнейшей ясности в дел, а виновные должны понести ответственность за собственные действия. Он призвал Россию включиться в работу. Также Ниинисте считает опасным, что Кремль не может полноценно контролировать своих вредоносных субстанций.

Президент Финляндии заявил, что применение токсичных элементов в покушении на убийство в Англии является шокирующим актом, подрывающим международную безопасность. Он заметил, что Хельсинки выступает против химикатов как оружия во всех ситуациях, и готов оказать помощь Лондону в расследовании дела.
Никита Готский
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