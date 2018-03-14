Президент Финляндии призвал Россию внести вклад в расследование дела Скрипаля

Россия должна прояснить детали дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, случай нужно внимательно расследовать. Такое заявление сделал глава Финляндии Саули Ниинисте.

Никита Готский

Президент считает, что эпизод с расследованием отравления Скрипаля необходимо тщательно расследовать и достичь полнейшей ясности в дел, а виновные должны понести ответственность за собственные действия. Он призвал Россию включиться в работу. Также Ниинисте считает опасным, что Кремль не может полноценно контролировать своих вредоносных субстанций.Президент Финляндии заявил, что применение токсичных элементов в покушении на убийство в Англии является шокирующим актом, подрывающим международную безопасность. Он заметил, что Хельсинки выступает против химикатов как оружия во всех ситуациях, и готов оказать помощь Лондону в расследовании дела.