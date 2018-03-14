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| | Подготовка к войне? Великобритании проведет учения для противостояния России

Подготовка к войне? Великобритании проведет учения для противостояния России

Сегодня, 22:47
При участии кораблей королевского флота Великобритании будет проведено учение, направленное на отрабатывания навыков для противостояния ядерному оружию России. Тренировку возглавят ядерные подводные лодки от сил НАТО.

Подготовка к войне? Великобритании проведет учения для противостояния России

 

Корабли, входящие в состав королевского флота Великобритании, собираются принять участие в большой тренировке. На ней будут оттачиваться навыки и способы сопротивления ядерному вооружению Российской Федерации. Силы НАТО возглавят это учение и предоставят для участия подводные лодки с ядерными боеголовками для участия в программе тренировок.

В учениях поучаствуют шесть подводных лодок и девять кораблей. Кроме того, будут задействованы десять патрульных средств с воздуха и около 5 тыс личного состава военных. Тренировку проведут 16 марта у берегов Италии.

Адмирал флота США выступал с обвинением в сторону России из-за того, что страна продолжает усиливать свою военною деятельность поблизости зон расположения сил НАТО.
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