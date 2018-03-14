Подготовка к войне? Великобритании проведет учения для противостояния России

При участии кораблей королевского флота Великобритании будет проведено учение, направленное на отрабатывания навыков для противостояния ядерному оружию России. Тренировку возглавят ядерные подводные лодки от сил НАТО.

Корабли, входящие в состав королевского флота Великобритании, собираются принять участие в большой тренировке. На ней будут оттачиваться навыки и способы сопротивления ядерному вооружению Российской Федерации. Силы НАТО возглавят это учение и предоставят для участия подводные лодки с ядерными боеголовками для участия в программе тренировок.В учениях поучаствуют шесть подводных лодок и девять кораблей. Кроме того, будут задействованы десять патрульных средств с воздуха и около 5 тыс личного состава военных. Тренировку проведут 16 марта у берегов Италии.Адмирал флота США выступал с обвинением в сторону России из-за того, что страна продолжает усиливать свою военною деятельность поблизости зон расположения сил НАТО.