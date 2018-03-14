Собчак расплакалась на дебатах из-за Жириновского

На одном из российских федеральных телеканалов в передаче, темой которой стали политические дебаты, Ксения Собчак неожиданно начала плакать в связи с тем, что ей не дают нормально высказать свою точку зрения. Начав обвинять сперва Владимира Жириновского в том, что он не дает ей говорить и перебивает, она в итоге пришла к мнению, что ее травят все участники дебатов, включая ведущего Владимира Соловьева. Окончательно расстроившись, Собчак ушла из студии.
Собчак расплакалась на дебатах из-за ЖириновскогоСегодня, 21:57
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