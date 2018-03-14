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| | Собчак расплакалась на дебатах из-за Жириновского

Собчак расплакалась на дебатах из-за Жириновского

Сегодня, 21:57
Ксения Собчак начала плакать в процессе политических дебатов из-за того, что Владимир Жириновский «слова не дает вставить». Из-за этого кандидат в президенты ушла из студии.

Собчак расплакалась на дебатах из-за Жириновского

 

На одном из российских федеральных телеканалов в передаче, темой которой стали политические дебаты, Ксения Собчак неожиданно начала плакать в связи с тем, что ей не дают нормально высказать свою точку зрения. Начав обвинять сперва Владимира Жириновского в том, что он не дает ей говорить и перебивает, она в итоге пришла к мнению, что ее травят все участники дебатов, включая ведущего Владимира Соловьева. Окончательно расстроившись, Собчак ушла из студии.

 
 
 
Перед уходом кандидат в президенты РФ сообщила, что пожалуется ЦИК начет того, каким образом проводится данная политическая телепрограмма. Но в ЦИК уже ответили по поводу данного эфира так: сотрудники избирательной комиссии не могут вводить регламент проведения теледебатов, за все несет ответственность организация телевещания, которая и выбирает линию поведения ведущего и формат передачи.

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