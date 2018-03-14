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| | Венедиктов рассказал о знакомстве с несколькими Путиными

Венедиктов рассказал о знакомстве с несколькими Путиными

Сегодня, 21:41
Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов побывал в гостях шоу «вДудь». В процессе беседы с ведущим он рассказал, что знает нескольких Владимиров Путиных.
 

Венедиктов рассказал о знакомстве с несколькими Путиными

 

По словам журналиста, он знает нескольких президентов РФ. Венедиктов говорит, один Путин пришел к власти после ухода на покой Бориса Ельцина, но спустя определенное время появились «другие» Путины. Также Венедиктов заявил, что на выборах за кандидаьа в главы государства Владимира Путина проголосуют 60-70% респондентов, причем, как считает главный редактор «Эхо Москвы», за него станут голосовать больше всего в Крыму, а сам кремлевский лидер станет больше ориентироваться именно на электорат полуострова.
 
 
Также Венедиктов считает, что Путин намерен держаться у власти до самой смерти. Журналист говорит о том, что Путин якобы боится за себя и свою семью, обеспечение ей безопасности. По его словам, этого никто не может точно гарантировать, в связи с чем президент будет править до собственной кончины. Венедиктов считает,что у Путина есть своя миссия создать настоящий "русский мир", империю, поэтому он станет работать в Кремле до тго времени, прлка эта идея не буде реализована. При этом главред "Эхо Москвы" отметил, что такая миссия невыполнима.

Никита Готский
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