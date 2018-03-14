Венедиктов рассказал о знакомстве с несколькими Путиными

По словам журналиста, он знает нескольких президентов РФ. Венедиктов говорит, один Путин пришел к власти после ухода на покой Бориса Ельцина, но спустя определенное время появились «другие» Путины. Также Венедиктов заявил, что на выборах за кандидаьа в главы государства Владимира Путина проголосуют 60-70% респондентов, причем, как считает главный редактор «Эхо Москвы», за него станут голосовать больше всего в Крыму, а сам кремлевский лидер станет больше ориентироваться именно на электорат полуострова.
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