Британцев предупредили об опасности поездок в Россию на ЧМ-2018

МИД Великобритании предостерег граждан страны от поездок на ЧМ-2018 в Россию. В РФ, по мнению иностранных политиков, усиливаются антибританские настроения, которые могут быть опасны для туристов-болельщиков.

Министерство иностранных дело предупредило болельщиков, которые планировали посетить футбольный чемпионат этого года в России, что это может быть опасно для них. В британском МИДе уверены, что в РФ в настоящее время, из-за ухудшения отношений между странами, сильно выросли антибританские настроения в обществе. Власти советуют гражданам Британии не ввязываться в какие-либо демонстрации или протесты, если такие будут иметь место, а кроме того избегать высказывания своего мнения о каких-либо политических событиях.Не так давно Британия выслала из страны 23 российских дипломатов в связи со смертью Сергея Скрипаля и его дочери. В причастности к этим смертям подозревают российскую сторону, так ранее погибший был полковником ГРУ, а также русским и советским разведчиком.