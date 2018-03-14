Украина намерена денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

Украина планирует расторгнуть договор о дружбе с РФ и выйти с СНГ. Соответствующие документы были подготовлены МИД Украины и в скором времени будут представлены президенту Петру Порошенко.

Виктория Озерова

Депутат Верховной Рады Светлана Зищук в личном микроблоге проинформировала о новом предложении главы МИД Павла Климкина. Во время заседания комитета иностранных дел министр сообщил, что его ведомство уже подготовило документы для предъявления президенту по выходу из органов СНГ, а также аннулированию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерству между Украиной и Российской Федерацией. Парламентарий уточнила, что министра спросили о сроках реализации таких решений, на что он ответил, что все зависит от Петра Порошенко.Напомним, что договор о дружбе РФ и Украина подписали в 1997 году. В нем описаны принципы партнерства стран.