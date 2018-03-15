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| | Андрей Колесник: жители Крыма будут единодушны в выборе президента

Андрей Колесник: жители Крыма будут единодушны в выборе президента

Сегодня, 07:53

18 числа текущего месяца пройдут президентские выборы в России. Согласно данным ВЦИОМ, наибольшая явка на выборы ожидается в республиках Северного Кавказа, Башкирии и Татарстана. Однако депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник полагает, что к этому списку следует отнести и Крым. Об этом проинформировало ИА «Государственные Вести».

 

Андрей Колесник: жители Крыма будут единодушны в выборе президента

 

Как считает эксперт, жители республики Крым не нуждаются в дополнительной агитации. Их выбор практически наверняка будет единодушен, ведь они никогда не забудут о событиях 2014-го года. Именно тогда состоялась «Крымская весна», в рамках которой местное население продемонстрировало всему миру стремление воссоединиться с Россией. И терять свою принадлежность к нашей стране крымчане больше не хотят. По словам Андрея Колесника, украинские националисты устроили бы на полуострове геноцид, но политическая воля Владимира Путина позволила этого избежать. Также крымский референдум воспрепятствовал теоретическому размещению базы НАТО в городе русской славы Севастополе.

 



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