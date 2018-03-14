Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

Генпрокурор Украины Юрий Луценко намерен лишить неприкосновенности и задержать депутата Надежду Савченко. Меры будут приняты, если она не даст показания в СБУ 15 марта.

Виктория Озерова

По делу руководителя организации по освобождению пленных Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку теракта против высокопоставленных чиновников Украины, проходит и парламентарий Надежда Савченко. Вчера ее впервые вызвали на допрос, но она не пришла в связи с участием в международном собрании ПАСЕ. Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил, что в случае повторения ситуации он внесет в парламент требование о лишении ее неприкосновенности, а затем привлечет к криминальной ответственности. Генпрокурор пообещал арестовать Савченко, если она завтра не даст показания в СБУ.Надежда Савченко, со своей стороны, объяснила, что конференция закрывается только 16 марта, а в СБУ она придет после того, как лично получит документ о вызове.