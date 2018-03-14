Интернет-журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Позицию Терезы Мэй он считает предсказуемой и слабой.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, что думает по поводу высылки из Лондона 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля с дочерью. Ассанж считает, если Россия и виновна в смерти бывшего полковника ГРУ, то она наверняка рассчитывала на подобную реакцию официального Лондона, поэтому в этом вопросе нужно было действовать осторожно. Нынешняя политическая позиция Терезы Мей, по мнению журналиста, слаба и предсказуема, так как российские послы сегодня полезны для Британии как никогда ранее. Об этом рассуждал Ассенж в своем Twitter.Бывшему полковнику ГРУ в 2010 году было предоставлено убежище на территории Великобритании. Сергей Скрипаль вместе с дочерью был найден в городе Солсбери без сознания 4 марта. Британия располагает сведениями, что они были отравлены газом нервно-паралитического действия, созданным в России.