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| | Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов

Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов

Сегодня, 17:49
Интернет-журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Позицию Терезы Мэй он считает предсказуемой и слабой.

Ассанж прокомментировал высылку 23 российских дипломатов

 

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, что думает по поводу высылки из Лондона 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля с дочерью. Ассанж считает, если Россия и виновна в смерти бывшего полковника ГРУ, то она наверняка рассчитывала на подобную реакцию официального Лондона, поэтому в этом вопросе нужно было действовать осторожно. Нынешняя политическая позиция Терезы Мей, по мнению журналиста, слаба и предсказуема, так как российские послы сегодня полезны для Британии как никогда ранее. Об этом рассуждал Ассенж в своем Twitter.

Бывшему полковнику ГРУ в 2010 году было предоставлено убежище на территории Великобритании. Сергей Скрипаль вместе с дочерью был найден в городе Солсбери без сознания 4 марта. Британия располагает сведениями, что они были отравлены газом нервно-паралитического действия, созданным в России.
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