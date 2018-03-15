Мирей Матьё поддерживает Слуцкого

Накануне концерта в Большом Кремлевском Дворце звезда мировой эстрадыМирейМатьё рассказала о своих отношениях с Леонидом Слуцким.

В ходе большого интервью порталу dailystorm.ru МирейМатьё поделилась с корреспондентом своим мнением о скандале, разразившемся вокруг председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Певица слышала про эту историю и была искренне поражена обвинениям в домогательствах со стороны политика.

"Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что онне способен на такие действия. Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного" - поделиласьМирейМатьё.

Звезда мировой эстрады подчеркивает, что хорошо знает депутата и его семью и неоднократно с ними общалась. В общении с женщиной, по словамМирейМатьё, Леонид Слуцкий ведет себя очень сдержанно и тактично.

"Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине.Я – певица, я никогда не занималась политикой и никогда с Леонидом об этом не говорила, но я не могу сейчас принять, что о нем говорят некоторыеСМИ. Хочу еще раз повторить, что он – очень галантный человек, настоящий джентльмен. Конечно, между женщиной и мужчиной может возникнуть симпатия, но имеется и та грань, которую Леонид никогда не перейдет. Я думаю, что он никогда не спутает одно с другим." – уверена певица.

Следует подчеркнуть, чтоМирейМатьё и депутат Госдумы Леонид Слуцкий знакомы много лет. Депутат – большой друг французской звезды и хорошо общается и с ее семьей. По приглашению депутата певица не раз бывала в России и именно с его подачи стала талисманом международноговоенно-музыкальногофестиваля «Спасская башня».

Высказали свое мнение в Facebook о сложившейся ситуации вокруг Леонида Слуцкого и его коллеги из РоссийскогоФонда Мира: «В Российском фонде мира – огромное число замечательных женщин. Ответственно заявляем, что никто и никогда из них не упрекал Председателя Фонда в том, что, подражая западу, сегодня называютхарассментом. Все эти годы Леонид Слуцкий оказывает огромную помощь в возрождении Фонда мира, реализации его благотворительных проектов и программ».

Отметим, что в поддержку Леонида Слуцкого регулярно выступают многие уважаемые общественные деятели – известный доктор Леонид Рошаль, Крымский депутат Светлана Савченко, Известный российский журналист и телеведущий Андрей Караулов и многие другие.



