Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Александр Тимофеев: ДНР поставляла оружие агентам СБУ

Александр Тимофеев: ДНР поставляла оружие агентам СБУ

Сегодня, 17:01
Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев рассказал, что СБУ расправляется с неугодными при помощи оружия самопровозглашенной республики. Впервые за вооружением, не оставляющим следов, агент СБУ с позывным «Кедр» обратился в ДНР еще в 2015 году.

Александр Тимофеев: ДНР поставляла оружие агентам СБУ

 

В новом интервью вице-премьер ДНР Александр Тимофеев затронул и вопрос о главе «Офицерского корпуса» Владимире Рубане, которого задержали на Украине по подозрению в подготовке теракта. Предполагается, что его поставил агент СБУ с позывным «Кедр». Александр Тимофеев рассказал, что украинский офицер «Кедр» впервые появился в ДНР три года назад, чтобы наладить поставки оружия на украинские территории. Он отметил, что нужно такое вооружение, которое не оставляет следов. С его помощью уничтожали неподконтрольные нацбатальоны.

Тимофеев отметил, что и в нынешней ситуации есть запросы на новые поставки. Ситуацию контролируют спецслужбы республики.
Виктория Озерова
Новости по теме
Николай Тимофеев отсудил у «Дискотеки аварии» 1,7 млн рублей
Николай Тимофеев отсудил у «Дискотеки аварии» 1,7 млн рублей

Бывший солист популярного российского коллектива «Дискотеки аварии» Николай Тимофеев продолжает судиться с участниками группы.

В ДНР объявили налоговую амнистию и обновили систему налогообложения
В ДНР объявили налоговую амнистию и обновили систему налогообложения

Министр доходов и сборов ДНР Тимофеев озвучил информацию о том, что на территории Донецкой республики вводится новая система

Замминистра обороны ЛНР, Тимофеев, погиб
Замминистра обороны ЛНР, Тимофеев, погиб

На территории Луганской области погиб заместитель главы Министерства обороны провозглашенной Луганской Народной Республики, Станислав Тимофеев. Эти данные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости