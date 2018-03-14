Александр Тимофеев: ДНР поставляла оружие агентам СБУ

Вице-премьер ДНР Александр Тимофеев рассказал, что СБУ расправляется с неугодными при помощи оружия самопровозглашенной республики. Впервые за вооружением, не оставляющим следов, агент СБУ с позывным «Кедр» обратился в ДНР еще в 2015 году.

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Виктория Озерова

В новом интервью вице-премьер ДНР Александр Тимофеев затронул и вопрос о главе «Офицерского корпуса» Владимире Рубане, которого задержали на Украине по подозрению в подготовке теракта. Предполагается, что его поставил агент СБУ с позывным «Кедр». Александр Тимофеев рассказал, что украинский офицерКедрвпервые появился в ДНР три года назад, чтобы наладить поставки оружия на украинские территории. Он отметил, что нужно такое вооружение, которое не оставляет следов. С его помощью уничтожали неподконтрольные нацбатальоны.Тимофеев отметил, что и в нынешней ситуации есть запросы на новые поставки. Ситуацию контролируют спецслужбы республики.