«Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России

Известный блогер Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России. Она заявила, что такие санкции ей по душе, как сообщает VladTime.

Блогер подробно расписала то, что сделала Великобритания в ответ на проигнорированный в МИД РФ ультиматум. Лена Миро указала, что британский премьер-министр экстренно созвала СовБез ООН, чтобы принять жёсткие санкции. Итогами, скорее всего, станет высылка 23 российских дипломатов из Англии, после чего наступят зеркальные меры, причём именно в отношении тех, против кого есть подозрение в шпионаже.

Фактически, это полный разрыв связей между Великобританией и РФ. Дальнейшие санкции со стороны первой, соответственно, не будут иметь никакого эффекта. Единственное – частные рейсы из России будут очень тщательно досматривать, а сомнительные счета дельцов заморозят. В этом Лена Миро не видит ничего плохого, подчёркивая, что такие санкции она одобряет.

Ирина Летинская