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| | «Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России

«Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России

Сегодня, 17:14
Известный блогер Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России. Она заявила, что такие санкции ей по душе, как сообщает VladTime.

«Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России

 

Блогер подробно расписала то, что сделала Великобритания в ответ на проигнорированный в МИД РФ ультиматум. Лена Миро указала, что британский премьер-министр экстренно созвала СовБез ООН, чтобы принять жёсткие санкции. Итогами, скорее всего, станет высылка 23 российских дипломатов из Англии, после чего наступят зеркальные меры, причём именно в отношении тех, против кого есть подозрение в шпионаже.

Фактически, это полный разрыв связей между Великобританией и РФ. Дальнейшие санкции со стороны первой, соответственно, не будут иметь никакого эффекта. Единственное – частные рейсы из России будут очень тщательно досматривать, а сомнительные счета дельцов заморозят. В этом Лена Миро не видит ничего плохого, подчёркивая, что такие санкции она одобряет.

Ирина Летинская
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