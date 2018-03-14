«Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против России

«Мне нравятся такие санкции»: Лена Миро прокомментировала новые меры Великобритании против РоссииСегодня, 17:14
Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером
Популярная ЖЖ-блогер Лена Миро не осталась в стороне и также прокомментировала новый роман Ольги Бузовой с комедийным артистом Тимуром Батрутдиновым. По словам
Скандально известный российский блогер Лена Миро критически прокомментировала внешний вид 40-летнего юмориста. Миро поместила на свою страницу в ЖЖ пляжные