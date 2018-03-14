Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Новая реформа заставит богатых украинцев платить пенсии военным

Новая реформа заставит богатых украинцев платить пенсии военным

Сегодня, 16:46
Обеспеченные украинцы станут отдавать деньги пенсионерам. О новой реформе рассказали в правительстве страны.

Новая реформа заставит богатых украинцев платить пенсии военным

 

Украинские власти собираются изменить нормы взымания социального взноса. Новое правило затронет 60 тысяч человек, которые являются обладателями зарплаты в 55,8 тысяч гривен. В настоящее время с миллионной зарплаты отчисляется налог в 12,2 тысячи гривен. Если налог станет выплачиваться со всей суммы, это будет уже 220 000 гривен.

Глава Минсоцполитики Андрей Рева высказал такое мнение. Его ведомство разработало регрессивную шкалу, позволяющей начислять социальные взносы со всей заработной платы. Также в Министерстве сообщается, что на увеличение пенсий военнослужащим нужно потратить десять миллиардов, где половину заплатят богатые.
Никита Готский
Новости по теме
В бюджетный проект Украины на 2018 год заложили рост минимальной зарплаты на 16%
В бюджетный проект Украины на 2018 год заложили рост минимальной зарплаты на 16%

Украинское правительство заложило в проект государственного бюджета на 2018 год рост минимальной зарплаты на 16 процентов, что образует до 3,723 тыс. гривен.

Украинцы за 9 месяцев заплатили 132 млрд грн единого социального взноса
Украинцы за 9 месяцев заплатили 132 млрд грн единого социального взноса

Населением Украины в течение девяти месяцев нынешнего года в качестве единого социального взноса заплачено 132 миллиарда гривен. Об этом сообщают некоторые

ДНР через суд планирует заставить Киев платить пенсии дончанам
ДНР через суд планирует заставить Киев платить пенсии дончанам

Правительство ДНР намерено потребовать у киевских властей пенсий для дончан. Сейчас готовятся иски, которые будут поданы в Европейский суд.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости