Новая реформа заставит богатых украинцев платить пенсии военным

Обеспеченные украинцы станут отдавать деньги пенсионерам. О новой реформе рассказали в правительстве страны.

Никита Готский

Украинские власти собираются изменить нормы взымания социального взноса. Новое правило затронет 60 тысяч человек, которые являются обладателями зарплаты в 55,8 тысяч гривен. В настоящее время с миллионной зарплаты отчисляется налог в 12,2 тысячи гривен. Если налог станет выплачиваться со всей суммы, это будет уже 220 000 гривен.Глава Минсоцполитики Андрей Рева высказал такое мнение. Его ведомство разработало регрессивную шкалу, позволяющей начислять социальные взносы со всей заработной платы. Также в Министерстве сообщается, что на увеличение пенсий военнослужащим нужно потратить десять миллиардов, где половину заплатят богатые.