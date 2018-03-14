«Петя, уходи»: Тернопольский облсовет требует отставки Порошенко

Тернопольский облсовет намеревается лишить Порошенко президентского кресла. Соответствующее решение было принято на заседании, а обращение утверждено большинством голосов.

В начале текущего месяца в Киеве по инициативе властей разогнали палаточный городок «МихоМайдан». Тернопольский облсовет, возмущенный такими действиями, потребовал отставки президента Украины Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова. За соответствующее обращение к украинскому лидеру проголосовали 33 из 64 депутатов собрания. В документе значится, что действия силовых структур 3 марта под Верховной Радой были неправомерными, в связи с чем облсовет требует провести объективное расследование и наказать виновных.

Виктория Озерова

Следует отметить, что перед заседанием Тернопольского совета выступили ветераны АТО и волонтеры, которые прочли обращения о событиях 3 марта.