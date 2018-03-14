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| | Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании

Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании

Сегодня, 16:05
В связи со сложившейся натянутой политической обстановкой между Великобританией и Россией, вследствие разбирательства по делу Скрипаля, британский премьер Тереза Мэй заявила о том, что в течение недели 23 дипломата из РФ должны покинуть страну.

Тереза Мэй заявила о выдворении российских дипломатов из Великобритании

 

Из-за того, что британская сторона подозревает Россию в участии в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что российские дипломаты, которых в Великобритании в данный момент 23 человека, обязаны покинуть страну в течение семи дней. Напомним, Сергей Скрипаль работал на британскую разведку, а отравлен он был в Великобритании, где жертвой атаки стала и его дочь, доставленная вместе с ним в госпиталь в тяжёлом состоянии.

Заметим, также в числе базовых экономических мер, направленных Великобританией против России, числится заморозка всех действующих активов с запретом на выдачу виз определённым гражданам Российской Федерации.
Александр Вест
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