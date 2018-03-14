Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой
| | Медведев: Россия вышла из кризиса 2014/2015

Медведев: Россия вышла из кризиса 2014/2015

Сегодня, 15:56
Россия смогла преодолеть кризис 2014/15 годов, а отечественная валюта на сегодня является устойчивой. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Медведев: Россия вышла из кризиса 2014/2015

 

На заседании комиссии по выполнению предвыборной программы фракции «Единая Россия» Медведев отметил, что правительство старается делать госбюджет сбалансированным, уровень инфляции на настоящий момент остается незначительным, отечественные банки можно назвать надежными, а рубль устойчивым. По словам Медведева, показатели, достигнутые на данное время, являются общеизвестными, добавив, что власти обладают большой информацией, но не все эти данные честные.

По результатам прошедшего года рост ВВП составил 1,5%, удалось зафиксировать низкий уровень потребительской инфляции: 2,5%. Медведев сообщает, что доход федерального бюджета составил 15 триллионов рублей, и большая часть денег получены не от реализации газа и нефти.
Никита Готский
Новости по теме
Медведев считает, что Россия скоро увеличит рост экономики на 3%
Медведев считает, что Россия скоро увеличит рост экономики на 3%

Дмитрий Медведев считает, что Россия способна вскоре увеличить рост экономики страны на 3%. Об этом премьер-министр рассказал на пресс-конференции после

Дмитрий Медведев сообщил о стабилизации инфляции
Дмитрий Медведев сообщил о стабилизации инфляции

Дмитрий Медведев заявил, что отечественному правительству удалось стабилизировать уровень инфляции. По словам премьер-министра РФ, сегодня указанный показатель

Медведев: рост платежей за услуги ЖКХ будет ограничен уровнем инфляции
Медведев: рост платежей за услуги ЖКХ будет ограничен уровнем инфляции

Дмитрий Медведев распорядился ограничить рост платежей за услуги ЖКХ методом привязки их к уровню инфляции. Данное распоряжение будет действовать до 2018 года

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости