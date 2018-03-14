Медведев: Россия вышла из кризиса 2014/2015

Россия смогла преодолеть кризис 2014/15 годов, а отечественная валюта на сегодня является устойчивой. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Никита Готский

На заседании комиссии по выполнению предвыборной программы фракции «Единая Россия» Медведев отметил, что правительство старается делать госбюджет сбалансированным, уровень инфляции на настоящий момент остается незначительным, отечественные банки можно назвать надежными, а рубль устойчивым. По словам Медведева, показатели, достигнутые на данное время, являются общеизвестными, добавив, что власти обладают большой информацией, но не все эти данные честные.По результатам прошедшего года рост ВВП составил 1,5%, удалось зафиксировать низкий уровень потребительской инфляции: 2,5%. Медведев сообщает, что доход федерального бюджета составил 15 триллионов рублей, и большая часть денег получены не от реализации газа и нефти.