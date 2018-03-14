Порошенко бросился поднимать упавшую шапку солдата почетного караула

В ходе официальной церемонии встречи Петра Порошенко вместе с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, который прибыл с официальным визитом на Украину, у солдата, находящегося в почетном карауле, перед украинским лидером упала военная шапка.

Украинцы в социальных сетях тут же назвали все произошедшее «знаками» о том, что Порошенко явно находится «у руля» дольше положенного. Тем не менее, сам президент Украины бросился поднимать головной убор военного, ведь кроме него этого делать не стал никто.На своей страничке видеозапись произошедшего инцидента разместил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. «Военная шапка с украинским трезубом не должна лежать на земле. Петр Алексеевич помог воину почетного караула. Весьма по-человечески», - заявил оправдательно Цеголко.

Николай Офицеров

Стоит напомнить, что на мероприятии, посвященном годовщине Голодомора на Украине, к ногам Порошенко упал солдат почетного караула. Молодой человек потерял сознание и был сразу же госпитализирован. Позже выяснилось, что причиной произошедшего назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове парня.