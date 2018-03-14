Кадыров назвал обвиненного в сексуальных домогательствах Слуцкого братом

Возглавляющий Республику Чечня Рамзан Кадыров назвал обвиненного в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого «братом». В своем Twitter он написал об этом сообщение и заявил, что все обвинения в его сторону являются «полным бредом».

Николай Офицеров

Кадыров также подчеркнул, что будет всегда ценить все то, что Слуцкий сделал для чеченского народа. Он уверяет, что парламентарий всегда был рядом с чеченским народом в трудные часы.«Сексуальные домогательства это полный бред. Скорее всего, сделал какой-то красивой девушке комплимент. Для настоящих мужчин это долг. Сам лично видел, как к нему девушки пристают. Как он к кому-то ни разу. Держись, Леонид, мы всегда рядом», - заявил Кадыров.Общественность узнала о домогательствах Леонида Слуцкого после того, как отечественные СМИ рассказали о трех девушках, открыто обвинивших парламентария в харрасменте. Все они оказались журналистками. Выступили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент BBC Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук.Сам Слуцкий изначально категорично отвергал все выдвинутые против него обвинения в домогательствах. Следом за этим он извинился перед теми, кому он «вольно или невольно причинил любые переживания».