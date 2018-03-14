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| | В Минобороны поведали, какая страна сможет одержать верх в кибервойне

В Минобороны поведали, какая страна сможет одержать верх в кибервойне

Сегодня, 14:24
Юрий Борисов, занимающий должность заместителя министра обороны РФ, заявил о том, что в кибервойне, которая может состояться в обозримом будущем, победу одержит та страна, в которой будут наиболее развиты технологии искусственного интеллекта.

В Минобороны поведали, какая страна сможет одержать верх в кибервойне

 

По словам Борисова, в данный момент понятие кибервойны обрело свою несомненную актуальность. Юрий Борисов также отметил, что в нынешних реалиях сражения происходят не на поле боя, а на просторах информационного пространства. Политик заметил, что та страна, которая сумеет разработать достаточные средства для проявления нужного противодействия в информационной среде, сумев её контролировать, сможет победить в данном типе сражений.

По мнению Борисова, развитая математическая школа может помочь России занять лидирующие позиции в данной области. Также Юрий Борисов добавил, что для поддержки конкуренции с другими странами, в современном мире уже недостаточно иметь обычное вооружение, так как необходимо быть готовым к информационным атакам.
Александр Вест
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