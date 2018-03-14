Эксперты: предвыборная кампания КПРФ на Ямале провалилась

По мнению отечественных политологов, КПРФ откровенно плохо провела предвыборную кампанию на Ямале. Это может существенно снизить шансы кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на получение высокого процента на Севере страны. Доказательством такого мнения служит ряд провальных мероприятий партии за последнее время. Об этом сообщил портал «ФедералПресс».

Так, девятого марта в рамках митинга в Ноябрьске активист А.Бондарчук и члены окружного отделения коммунистической партии выразили мнение, что Ямал должен лишиться статуса автономного округа в пользу Тюмени. Еще одно скандальное предложение коммунистов — повышение зарплаты местному депутатскому корпусу. Все эти инициативы были раскритикованы местной общественностью.

До этого в феврале доверенное лицо Грудинина, экономист Ю.Болдырев неудачно встретился с населением — встречу посетило немного людей. Отмечается, что в прошлом году коммунистов также ждал провал на Ямале, где они на выборах набрали всего 6%. Как полагает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин, не исключено такое развитие событий и сейчас.



