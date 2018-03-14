Модели в Архангельске сделали конкурс для избирателей в день выборов-2018

В Архангельске для повышения явки на избирательных участках модели решили организовать специальный конкурс. Все, кто появится на выборах-2018 в Архангельске, станет свидетелем эксклюзивного модного показа.

Кроме возможности выиграть дорогие призы, также в Доме молодёжи будут организованы эксклюзивные модные показы. Модели, участвующие в данной акции, заявили о том, что их инициатива направлена на улучшение страны и мира вокруг.

Александр Вест

На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, который получил широкое распространение в социальных сетях. С помощью видеоролика пользователи узнали, что 18 марта нынешнего года в Северодвинске, Новодвинске, а также в Архангельске все граждане, которые примут участие в выборах, смогут получить призы и подарки. Также участникам выборов-2018 предлагается сделать уникальное селфи с моделями, которые будут участвовать в конкурсе. Все фотографии будут участвовать в специальном голосовании, которое определит победителей конкурса.