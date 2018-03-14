Модели в Архангельске сделали конкурс для избирателей в день выборов-2018

На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, который получил широкое распространение в социальных сетях. С помощью видеоролика пользователи узнали, что 18 марта нынешнего года в Северодвинске, Новодвинске, а также в Архангельске все граждане, которые примут участие в выборах, смогут получить призы и подарки. Также участникам выборов-2018 предлагается сделать уникальное селфи с моделями, которые будут участвовать в конкурсе. Все фотографии будут участвовать в специальном голосовании, которое определит победителей конкурса.
Модели в Архангельске сделали конкурс для избирателей в день выборов-2018Сегодня, 12:54
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