Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

Ангела Меркель вновь избрана канцлером ФРГ. Бундестаг доверил ей эту должность уже в четвертый раз. Ее кандидатуру на высший государственный пост одобрили 364 парламентария.

Дарья Светозарова

Уроженка Гамбурга, госпожа Меркель возглавляет немецкое правительство с осени 2005 года. Прежде четыре срока подряд страной руководил лишь Гельмут Коль. Он занимал пост канцлера с 1982 по 1998 годы.О переизбрании Ангелы Меркель сообщил глава Бундестага Вольфганг Шойбле. При оглашении результатов тайного голосования раздались продолжительные аплодисменты. На церемонии присутствовали сама новоизбранная канцлер, ее супруг Йоахим Зауэр и даже мать госпожи Меркель – 89-летняя Герлинд Каснер.В Германии в руках канцлера сосредоточена реальная власть. Именно в его компетенции назначение федеральных министров и определение политического курса страны. Избирается глава правительства в ФРГ раз в четыре года, а сместить его можно только при выражении вотума недоверия. Кандидатуру канцлера Бундестагу предлагает президент, он же и утверждает выбор парламента, а также министров, представленных уже канцлером.