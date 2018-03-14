Трамп вынудил Тиллерсона съесть завядший салат

Во время своего визита в ряд стран Азии американский президент Дональд Трамп вынудил государственного секретаря США Рекса Тилерсона доесть завядший салат, что ему пришлось сделать вопреки собственному желанию.

Александр Вест

Именитое издание The Wall Street Journal обнародовало данные о том, что в рамках дипломатической поездки в Китай, в которой участвовал Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп, американский президент обеспокоился тем, что госсекретарь не притронулся к салату Цезарь. Чтобы не обижать принимающую сторону, Дональд Трамп на приёме в китайском парламенте приказал Рексу Тиллерсону покончить с заветрившимся салатом, в ответ на что госсекретарь США лишь рассмеялся.В издании отметили, что данный эпизод свидетельствует о натянутых отношениях между американскими политиками. Стоит отметить, 13 марта Дональд Трамп принял решение об отставке Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США.