Трамп вынудил Тиллерсона съесть завядший салат

Именитое издание The Wall Street Journal обнародовало данные о том, что в рамках дипломатической поездки в Китай, в которой участвовал Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп, американский президент обеспокоился тем, что госсекретарь не притронулся к салату Цезарь. Чтобы не обижать принимающую сторону, Дональд Трамп на приёме в китайском парламенте приказал Рексу Тиллерсону покончить с заветрившимся салатом, в ответ на что госсекретарь США лишь рассмеялся.
В издании отметили, что данный эпизод свидетельствует о натянутых отношениях между американскими политиками. Стоит отметить, 13 марта Дональд Трамп принял решение об отставке Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США.