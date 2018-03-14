Фальшивое видео с Путиным может стать причиной ядерной войны

В Сети недавно появился ряд видеороликов, где с помощью нейросетей были детально воссозданы образы Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению эксперта, подобные видеоролики могут развязать ядерный конфликт глобального масштаба. Фарид заявил о том, что если в видео один из «президентов» в достаточно убедительной манере расскажет о совершённом запуске ядерной боеголовки против страны-антагониста, данные материалы могут быть рассмотрены противоборствующим государством как акт агрессии с последующим применением того же типа вооружения против агрессора.
Фальшивое видео с Путиным может стать причиной ядерной войныСегодня, 09:27
Ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый этап нуждается в обсуждении президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее
Эксперт по визуализации данных Нейл Хэллоран смог создать шокирующее видео, в котором демонстрируются последствия возможной ядерной войны. Данный ролик уже
США провели успешные испытания новой ядерной боеголовки W88. Такую информацию распространило Национальное управления ядерной безопасности Соединенных Штатов.