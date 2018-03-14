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| | Фальшивое видео с Путиным может стать причиной ядерной войны

Фальшивое видео с Путиным может стать причиной ядерной войны

Сегодня, 09:27
Хани Фарид, являющийся профессором в лаборатории при американском Дортмунтском колледже, заявил о том, что фальшивые видео с участием президентов России и США могут стать причиной развязывания ядерного конфликта.

Фальшивое видео с Путиным может стать причиной ядерной войны

 

В Сети недавно появился ряд видеороликов, где с помощью нейросетей были детально воссозданы образы Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению эксперта, подобные видеоролики могут развязать ядерный конфликт глобального масштаба. Фарид заявил о том, что если в видео один из «президентов» в достаточно убедительной манере расскажет о совершённом запуске ядерной боеголовки против страны-антагониста, данные материалы могут быть рассмотрены противоборствующим государством как акт агрессии с последующим применением того же типа вооружения против агрессора.

 
Заметим, видеоролики были созданы с помощью системы под названием Deepfake, в котором пользователь волен с помощью нейросетей подставить лицо любого знаменитого человека на видео, если в Сети содержится достаточно фото и видеоматериалов данной личности.

Александр Вест
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