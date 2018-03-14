Трамп поведал о создании Космических сил США

Американский лидер Дональд Трамп в Калифорнии в рамках своего выступления перед военнослужащими заявил о том, что вскоре на базе ВС США будут созданы Космические силы, подчеркнув, что космос является полем боя, как и воздух вода и земля.

Александр Вест

Выступление Дональда Трампа состоялось в городе Сан-Диего, где американский президент выступал на территории военной базы Марамар. По словам Трампа, ранее он не возлагал особые надежды на создание нового рода войск, однако, в данный момент эта идея кажется ему грандиозной. Дональд Трамп подчеркнул, что до его президентства на военные нужды выделялись незначительные финансовые средства, что он пообещал изменить, занявшись увеличением оборонного бюджета.Эксперты заметили, что уже в следующем году оборонный бюджет США может достигнуть отметки в 716 миллиардов долларов. Напомним, до сих пор в Конгрессе возникают споры относительно предложенного Трампом плана оборонного бюджета, в котором на нужды армии выделяется рекордное количество финансов.