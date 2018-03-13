Россия предупреждает: Посольство попросило Британию взвесить последствия кибератаки на РФ

Посольству России в Великобритании известны лазейки, которые собираются использовать против РФ Британия. Члены российского учреждения просят пересмотреть мнение британской стороны, так как последствия возвратятся с двойной силой. Известно, что Великобритания может совершить кибератаку против российского государства.

Недавно в Британии депутаты огласили заявление, в котором чиновники решили совершить кибератаку в связи с делом по отравлению Сергея Скрипаля. Создала документ премьер-министр Британии Тереза Мей. В итоге российскоe посольство предупреждает строну Британии о возможных последствиях.Российские представители составили документ, в котором указали о том, что Россию необоснованно обвиняют в причастности инцидента в Солбери.Напомним, что ранее в пресс-службе Times опубликовали сообщение кабинета министров. В документе указано, что против РФ в качестве ответа на происшествие с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, британские власти рассмотрят предложение о совершении кибератаки на российское государство.