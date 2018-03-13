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| | Россия предупреждает: Посольство попросило Британию взвесить последствия кибератаки на РФ

Россия предупреждает: Посольство попросило Британию взвесить последствия кибератаки на РФ

Сегодня, 21:15
Посольству России в Великобритании известны лазейки, которые собираются использовать против РФ Британия. Члены российского учреждения просят пересмотреть мнение британской стороны, так как последствия возвратятся с двойной силой. Известно, что Великобритания может совершить кибератаку против российского государства.

Россия предупреждает: Посольство попросило Британию взвесить последствия кибератаки на РФ

 

Недавно в Британии депутаты огласили заявление, в котором чиновники решили совершить кибератаку в связи с делом по отравлению Сергея Скрипаля. Создала документ премьер-министр Британии Тереза Мей. В итоге российскоe посольство предупреждает строну Британии о возможных последствиях.

Российские представители составили документ, в котором указали о том, что Россию необоснованно обвиняют в причастности инцидента в Солбери.

Напомним, что ранее в пресс-службе Times опубликовали сообщение кабинета министров. В документе указано, что против РФ в качестве ответа на происшествие с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, британские власти рассмотрят предложение о совершении кибератаки на российское государство.
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