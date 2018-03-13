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| | Путин: Новые руководители Дагестана разберутся с коррупцией

Путин: Новые руководители Дагестана разберутся с коррупцией

Сегодня, 19:39
В Дагестане недавно прошла встреча главы России Владимира Путина с местными жителями. Общение с жителями специально организовали перед переговорами с главами республики. Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

Путин: Новые руководители Дагестана разберутся с коррупцией

 

Пресс-секретарь главы России проинформировал, что во время встречи с жителями республики руководитель РФ проинформировал, что уверен в новом руководстве Дагестана, а также, что власти смогут улучшить сложившуюся ситуацию, в том числе и с взяточничеством. Также Владимир Путин пообещал местным жителям, что всячески будет поддерживать новые начинания, также будет выделять поддержку из федерального центра.

Дмитрий Песков добавил, что на мероприятии также были жители Ботлихского и Цумадинского районов, с которыми президент встречался в 2000-х, когда приезжал в республику после операции по борьбе с террористами.
Анна Котова
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