Столтенберг рассказал о присутствии войск НАТО в Восточной Европе

«У данной операции нет каких-либо временных ограничений. Потому процесс нахождения на восточном фланге войск НАТО будет происходить до тех пор, пока в этом будет какая-либо необходимость», - заявил Столтенберг.
По словам генерального секретаря, НАТО находится в данном регионе, дабы защищать «территориальный суверенитет некоторых государств-членов и прочих союзников».
Слова о якобы существующей угрозы являются камнем непосредственно в огород России. Из уст западных политиков они периодически звучат, но самые частые упоминания происходят от прибалтийских стран и Польши. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие планов по нападению на кого-либо, потому НАТО лишь использует повод для размещения техники и батальонов у российских границ.