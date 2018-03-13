Столтенберг рассказал о присутствии войск НАТО в Восточной Европе

Присутствие на восточном фланге войск НАТО не имеет каких-либо временных ограничений, утверждает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбрерг, давая интервью польской прессе. Находиться в Восточной Европе войска будут до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Николай Офицеров

», - заявил Столтенберг.По словам генерального секретаря, НАТО находится в данном регионе, дабы защищать «территориальный суверенитет некоторых государств-членов и прочих союзников».Слова о якобы существующей угрозы являются камнем непосредственно в огород России. Из уст западных политиков они периодически звучат, но самые частые упоминания происходят от прибалтийских стран и Польши. Москва неоднократно подчеркивала отсутствие планов по нападению на кого-либо, потому НАТО лишь использует повод для размещения техники и батальонов у российских границ.