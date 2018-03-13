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| | Замглавы Великих Лук рассказал о залоге эффективной работы власти

Замглавы Великих Лук рассказал о залоге эффективной работы власти

Сегодня, 17:01
Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович определил залог эффективной работы власти. Заявление было сделано им в ходе заседания регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» 13 марта в Пскове. Местные СМИ подтверждают данную информацию.

Замглавы Великих Лук рассказал о залоге эффективной работы власти

 

Андросович подчеркивает, что в качестве залога успеха видит умение властей «слушать и слышать» желания народа. «Задача руководства города заключается в том, чтобы грамотно синхронизировать работу главы города, администрации и всех советников. Великие Луки готовы поделиться в этом плане накопленным за все время опытом по созданию института общественных помощников», - заявил Андросович.

Он также добавил, что на данный момент вместе со своим окружением старается расширить возможность для жителей влиять на муниципальную власть и держать над ней контроль. Итоги прошлого года показывают, что люди почувствовали себя хозяевами собственного города и двора.

«Положительный отклик получен на реализацию программы формирования комфортной городской среды. Впереди весна, предстоит большой объём работ по благоустройству», - подытожил Николай Андросович.
Николай Офицеров
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