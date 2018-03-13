Замглавы Великих Лук рассказал о залоге эффективной работы власти

Заместитель главы Великих Лук Николай Андросович определил залог эффективной работы власти. Заявление было сделано им в ходе заседания регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» 13 марта в Пскове. Местные СМИ подтверждают данную информацию.

Николай Офицеров

Андросович подчеркивает, что в качестве залога успеха видит умение властей «слушать и слышать» желания народа. «», - заявил Андросович.Он также добавил, что на данный момент вместе со своим окружением старается расширить возможность для жителей влиять на муниципальную власть и держать над ней контроль. Итоги прошлого года показывают, что люди почувствовали себя хозяевами собственного города и двора.», - подытожил Николай Андросович.