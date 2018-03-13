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| | В защиту Слуцкого выступили детский врач и экс-депутат Госдумы

В защиту Слуцкого выступили детский врач и экс-депутат Госдумы

Сегодня, 15:52
Скандал, разгоревшийся вокруг председателя комитета Госдумы по вопросам международных дел Леонида Слуцкого, продолжается. Теперь, однако, в защиту парламентария решили выступить несколько особ, лично знакомых с депутатом.

В защиту Слуцкого выступили детский врач и экс-депутат Госдумы

 

В частности, известный детский врач Леонид Рошаль дал интервью отечественной прессе, в котором заявил, что Слуцкого знает много лет. Сам доктор уверен, что история с домогательством похожа на «явную и спланированную заказуху». Помимо этого, он отметил, что лично уверен в том, что мужчина никогда не проявит активность, если женщина своим поведением не даст на то повода.

Пользователям в сети подобные аргументы показались весьма неубедительными, учитывая дружбу между Слуцким и Рошалем, однако у всех возникает вопрос, почему же журналистки так долго скрывали обиду, притом, что у них якобы были конкретные записи с компроматом на Слуцкого.

Бывший депутат Госдумы Дарья Митина также поделилась своей точкой зрения по поводу происходящего. Леонид Слуцкий, уверена она, ни к чему подобному причастен быть не может. Говорила это Митина, уверяют пользователи социальных сетей, настолько утвердительно, будто сама находилась на месте.

Она назвала все происходящее «Слуцкий-гейт» и уверена в том, что «ноги» данного скандала растут из инопрессы. Самого парламентария она назвала вежливым и крайне гуманным человеком, который ни к чему подобному причастен быть не может.
Николай Офицеров
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