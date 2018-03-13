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| | Катя Гордон собирается помочь Насте Рыбке

Катя Гордон собирается помочь Насте Рыбке

Сегодня, 15:50
Известная российская журналистка Катя Гордон заявила о своём намерении оказать всю необходимую помощь Анастасии Вашукевич, также известной под псевдонимом Настя Рыбка. Гордон заявила, что будет информационно поддерживать задержанную.

Катя Гордон собирается помочь Насте Рыбке

 

Настя Рыбка была задержана в Таиланде за нелегальную организацию и проведение секс-тренинга, в котором с участников взымались немалые суммы денежных средств. Ранее Настя уже обращалась к мировой общественности, заявляя о готовности рассекретить любую имеющуюся у неё информацию за выход из тюрьмы. Ознакомившись с ситуацией, Катя Гордон опубликовала послание Насти Рыбки и Алекса Лесли (Александр Кириллов), в котором работница эскорт-услуг просит о содействии, чтобы избежать тюремного заключения.

Катя Гордон собирается помочь Насте Рыбке

 

В своём Twitter-аккаунте Гордон заявила, что люди не должны пропадать таким образом, поэтому она намерена оказать информационную поддержку задержанной Рыбке, так как её аккаунт в соцсетях оказался взломан некими злоумышленниками.
Александр Вест
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