Катя Гордон собирается помочь Насте Рыбке

Известная российская журналистка Катя Гордон заявила о своём намерении оказать всю необходимую помощь Анастасии Вашукевич, также известной под псевдонимом Настя Рыбка. Гордон заявила, что будет информационно поддерживать задержанную.

Настя Рыбка была задержана в Таиланде за нелегальную организацию и проведение секс-тренинга, в котором с участников взымались немалые суммы денежных средств. Ранее Настя уже обращалась к мировой общественности, заявляя о готовности рассекретить любую имеющуюся у неё информацию за выход из тюрьмы. Ознакомившись с ситуацией, Катя Гордон опубликовала послание Насти Рыбки и Алекса Лесли (Александр Кириллов), в котором работница эскорт-услуг просит о содействии, чтобы избежать тюремного заключения.

Александр Вест

В своём Twitter-аккаунте Гордон заявила, что люди не должны пропадать таким образом, поэтому она намерена оказать информационную поддержку задержанной Рыбке, так как её аккаунт в соцсетях оказался взломан некими злоумышленниками.