Лена Миро: Народ устал от вранья, коррупции и Путина

«Народ резко отказался быть в роли стада баранов. Он сильно устал от вранья, подтасовок, балабольство оппозиции ему также надоело. Поэтому я провела собственный опрос, из которого можно узнать о том, что Владимир Путин не набирает и 50 процентов. Все голосуют за Грудинина», - пишет Миро.
Она также добавила, что голосующие за коммуниста даже не сомневаются в том, что кандидат он весьма и весьма неудачный. Компрометирующие Грудинина данные Миро назвала «проплаченными помоями», но избирателей от него они не отворачивают, а, напротив, привлекают, ведь все они знают, что «патриотические СМИ» якобы не дают правдивой информации.
Также она осудила рэпера Тимати и Ольгу Бузову, которые активно агитируют за явку на выборы. По ее мнению, это по итогу возымеет антирекламу для выборов, ведь делается это не из искренних побуждений, а исключительно потому что «им занесли денег за выборы».