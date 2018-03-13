Лена Миро: Народ устал от вранья, коррупции и Путина

Популярный российский блогер и писательница Лена Миро никогда не стеснялась в выражениях относительно действующего политического режима и Владимира Путина, в частности. В своей недавней публикации она заявила, что народ устал от него, а также от вранья его администрации.

Николай Офицеров

», - пишет Миро.Она также добавила, что голосующие за коммуниста даже не сомневаются в том, что кандидат он весьма и весьма неудачный. Компрометирующие Грудинина данные Миро назвала «проплаченными помоями», но избирателей от него они не отворачивают, а, напротив, привлекают, ведь все они знают, что «патриотические СМИ» якобы не дают правдивой информации.Также она осудила рэпера Тимати и Ольгу Бузову, которые активно агитируют за явку на выборы. По ее мнению, это по итогу возымеет антирекламу для выборов, ведь делается это не из искренних побуждений, а исключительно потому что «им занесли денег за выборы».