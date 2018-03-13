Вице-премьер Рогозин собирается приехать в Самару

На 14 марта у вице-премьера Дмитрия Рогозина запланирован визит в Самарскую область. О предстоящем приезде замглавы российского правительства и руководителя наблюдательного совета «Роскосмоса» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Азаров 13 марта.

Он подчеркнул, что Самарская область смогла привлечь к себе внимание федеральных чиновников, поскольку за короткий промежуток времени в регион приехали 20 управленцев федерального уровня. На данный момент программа визита вице-премьера не сообщается. Есть предположение, что Рогозина заинтересует РКЦ «Прогресс», и он нанесет туда визит.

Интерес правительства к предприятию объясняется тем, что гендиректора отстранили от занимаемой должности в судебном порядке. Сообщается, что до этого в отношении Александра Кирилина завели уголовное дело за злоупотребление властью.

Дарья Светозарова