Вице-премьер Рогозин собирается приехать в Самару

Вице-премьер Рогозин собирается приехать в СамаруСегодня, 15:36
Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей, занимающий пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации, решением совета директоров назначен
Стало известно о том, что самолет Дмитрия Рогозина, который занимает пост вице-премьера РФ, развернули в воздухе. Причиной этому были названы погодные условия.
По мнению представителей высшего правительства Москвы, Кишинев неадекватно отреагировал на визит вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина.