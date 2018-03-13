Лавров угрожает США "тяжелыми последствиями" за удар по Сирии

Лавров уверен, администрация Трампа стремится сохранять военный раздражитель для Дамаска. Соответствующее заявление было сделано Лавровым в качестве комментария на заявления американского постпреда при ООН Никки Хейли, которая говорила о том, что Соединенные Штаты готовы к новым «решительным» действиям по Сирии. Речь шла именно о готовности нанести повторный удар, «если этого будут требовать обстоятельства».
Последствия такого шага, уверен Лавров, будут самыми тяжелыми. В апреле прошлого года США нанесли удар по аэродрому Хан-Шейхун после того, как Россия договорилась о доступе к нему для проверки данных относительно применения химического оружия.
«Это информация, которую мы уже несколько раз доводили до наших американских партнёров и напрямую, и через СМИ и которая вообще игнорируется. Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжёлыми», - утверждает Лавров.