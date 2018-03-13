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| | Лавров угрожает США "тяжелыми последствиями" за удар по Сирии

Лавров угрожает США "тяжелыми последствиями" за удар по Сирии

Сегодня, 15:25
Возглавляющий МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам «самыми тяжелыми» последствиями, если Вашингтон осмелится нанести удар по Сирии. Также глава отечественной дипломатии добавил, что риторика США говорит о нежелании бороться с терроризмом.

Лавров угрожает США "тяжелыми последствиями" за удар по Сирии

 

Лавров уверен, администрация Трампа стремится сохранять военный раздражитель для Дамаска. Соответствующее заявление было сделано Лавровым в качестве комментария на заявления американского постпреда при ООН Никки Хейли, которая говорила о том, что Соединенные Штаты готовы к новым «решительным» действиям по Сирии. Речь шла именно о готовности нанести повторный удар, «если этого будут требовать обстоятельства».

Последствия такого шага, уверен Лавров, будут самыми тяжелыми. В апреле прошлого года США нанесли удар по аэродрому Хан-Шейхун после того, как Россия договорилась о доступе к нему для проверки данных относительно применения химического оружия.

«Это информация, которую мы уже несколько раз доводили до наших американских партнёров и напрямую, и через СМИ и которая вообще игнорируется. Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжёлыми», - утверждает Лавров.
Николай Офицеров
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