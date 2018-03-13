Лавров угрожает США "тяжелыми последствиями" за удар по Сирии

Возглавляющий МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам «самыми тяжелыми» последствиями, если Вашингтон осмелится нанести удар по Сирии. Также глава отечественной дипломатии добавил, что риторика США говорит о нежелании бороться с терроризмом.

Николай Офицеров

Лавров уверен, администрация Трампа стремится сохранять военный раздражитель для Дамаска. Соответствующее заявление было сделано Лавровым в качестве комментария на заявления американского постпреда при ООН Никки Хейли, которая говорила о том, что Соединенные Штаты готовы к новым «решительным» действиям по Сирии. Речь шла именно о готовности нанести повторный удар, «если этого будут требовать обстоятельства».Последствия такого шага, уверен Лавров, будут самыми тяжелыми. В апреле прошлого года США нанесли удар по аэродрому Хан-Шейхун после того, как Россия договорилась о доступе к нему для проверки данных относительно применения химического оружия.», - утверждает Лавров.