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| | Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля

Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля

Сегодня, 15:23
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин пообещал содействовать британской стороне в расследовании дела Скрипаля, в котором бывшего полковника ГРУ, а также его дочь отравили.

Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля

 

В официальном Twitter-аккаунте Павла Климкина появилось сообщение, в котором украинский политик пообещал полное содействие со стороны Украины в расследовании, проводимом относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, в Британии заявили о том, что нервнопаралитическое вещество, которое использовали злоумышленники для отравления бывшего сотрудника ГРУ, ранее работавшего на разведку Великобритании, якобы было сделано на территории России.

Павел заявил о том, что украинская сторона солидарна с мнением Великобритании. Напомним, Тереза Мэй, являющаяся британским премьером, объявила о возможном причастии России в деле об отравлении Скрипаля. Сам Климкин заявил о том, что расследование будет доведено до логического завершения, заметив, что уже сейчас экспертам известно, что отрава, от которой пострадал Скрипаль и его дочь, была произведена в России.
Александр Вест
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