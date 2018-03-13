Климкин будет содействовать Британии в расследовании отравления Скрипаля

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин пообещал содействовать британской стороне в расследовании дела Скрипаля, в котором бывшего полковника ГРУ, а также его дочь отравили.

Александр Вест

В официальном Twitter-аккаунте Павла Климкина появилось сообщение, в котором украинский политик пообещал полное содействие со стороны Украины в расследовании, проводимом относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Напомним, в Британии заявили о том, что нервнопаралитическое вещество, которое использовали злоумышленники для отравления бывшего сотрудника ГРУ, ранее работавшего на разведку Великобритании, якобы было сделано на территории России.Павел заявил о том, что украинская сторона солидарна с мнением Великобритании. Напомним, Тереза Мэй, являющаяся британским премьером, объявила о возможном причастии России в деле об отравлении Скрипаля. Сам Климкин заявил о том, что расследование будет доведено до логического завершения, заметив, что уже сейчас экспертам известно, что отрава, от которой пострадал Скрипаль и его дочь, была произведена в России.