Президент РФ запустит энергоблок новой электростанции в Севастополе

Владимир Путин произведёт официальный визит в Крым, где помимо инфраструктурных объектов также посетит энергоблок Балаклавской электростанции, поучаствовав в предварительном розжиге одной из турбин.

Российский президент на территории крымского полуострова поучаствует в процедуре розжига турбины блока Балаклавской ТЭЦ, что является предварительной процедурой перед непосредственным энергетическим пуском энергоблока. Напомним, в Симферополе и Севастополе в данный момент возводятся теплоэлектростанции в рамках федеральной целевой программы развития крымского полуострова. Каждая из теплоэлектростанций имеет мощность в 470 МВт.

Александр Вест

В Крым президент России с визитом прибудет уже завтра, 14 марта. На место проведения официальной церемонии розжига турбины в Севастополе уже прибыл Андрей Черезов, занимающий должность замминистра энергетики РФ. В конце своего визита в Республику Крым Владимир Путин посетит концерт, проводимый в Севастополе в честь очередной годовщины осуществлённого референдума, который позволил Крыму присоединиться к России.