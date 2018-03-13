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| | Трампа-младшего высмеяли из-за неудачного фото, сделанного на интервью

Трампа-младшего высмеяли из-за неудачного фото, сделанного на интервью

Сегодня, 15:02
В интернете стал объектом насмешек Дональд Трамп-младший, который был снят на шоколадной фабрике во время интервью в неудачном ракурсе.

Трампа-младшего высмеяли из-за неудачного фото, сделанного на интервью

 

Дональд Трамп-младший посетил с визитом шоколадную фабрику в Пенсильвании, на которой он дал журналистам свое интервью. Однако папарацци, снимавшее сына президента США, сделали фото в необычном ракурсе. Журналиста, бравшего интервью, не было видно из-за шоколадного зайца, и поэтому получилось, что диалог из сыном президента вел сам шоколадный зайка. Снимок в социальную сеть Twitter выложил сам фотограф. Это фото уже просмотрело много пользователей, которые оставили не мало шуточных комментариев. Однако Трампа-младшего это ни сколько не оскорбило, он также отнесся к этой ситуации с юмором, подписав комментарий, что после интервью зайчик оказался очень вкусным.

Трампа-младшего высмеяли из-за неудачного фото, сделанного на интервью

 

Отметим, что Дональд Трамп-младший доводится президенту США старшим сыном, ему уже 40 лет. В настоящее время он работает вместе со своей сестрой Иванкой и братом Эриком в должности исполнительного вице-президента в компании Трампа.
Пелагея Лебединская
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