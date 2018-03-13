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| | Савченко опровергла обвинения в бегстве в РФ снимком из ПАСЕ

Савченко опровергла обвинения в бегстве в РФ снимком из ПАСЕ

Сегодня, 14:28
После обвинений в бегстве в РФ со стороны украинских коллег Надежда Савченко обнародовала в соцсети фото с заседания ПАСЕ и рассказала о ходе конференции.

Савченко опровергла обвинения в бегстве в РФ снимком из ПАСЕ

 

В марте задержали главу организации по освобождению пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Ему инкриминировали подготовку теракта против высокопоставленных украинских чиновников, а Надежду Савченко вызвали на допрос. Депутат на дачу показаний не явилась, но генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что она в Страсбурге на конференции ПАСЕ. Парламентарий Андрей Тетерук высказал предположение, что Савченко сейчас пребывает не на заседаниях, а на территории «страны-агрессора», то есть РФ.

Савченко опровергла обвинения в бегстве в РФ снимком из ПАСЕ

 

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко объявила, что истинное место нахождения депутата указано в ее Facebook-аакаунте. Савченко же, в свою очередь, в соцсетях подтвердила, что она участвует в международной конференции снимком с заседания в Страсбурге.
Виктория Озерова
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