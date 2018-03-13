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| | В Канаде встретили короля Бельгиис флагом ФРГ

В Канаде встретили короля Бельгиис флагом ФРГ

Сегодня, 14:20
В рамках официального визита Король Бельгии Филипп со своей женой королевой Матильдой прибыл в Канаду, где встречающая их делегация допустила оплошность, разместив флаг Германии вместо бельгийского.

В Канаде встретили короля Бельгиис флагом ФРГ

 

В Канаду король Филипп прибыл для почитания традиции, заключающейся в посадке клёна на территории парка Оттавы. В прошлый раз клён в парке Оттавы был посажен бельгийским королём Бодуэном ещё в 1977 году. В непосредственной близости с клёном, посаженным в прошлом ныне покойным королём Бодуэном, король Филипп должен был посадить ещё одно дерево. Прибыв на место, отведённое для посадки клёна, монарх и его супруга обнаружили, что на дереве жёлтой лентой был закреплён не бельгийский флаг, а флаг ФРГ, что вызвало некое недоумение у обеих сторон.

В Канаде встретили короля Бельгиис флагом ФРГ

 

Обнаруженный конфуз был исправлен в краткие сроки, а вскоре на месте немецкого флага виднелся бельгийский образец. Напомним, что флаги Бельгии и Германии отличаются расположением трёх одинаковых цветов: в немецком варианте флага имеются горизонтальные полосы чёрного, красного и жёлтого цветов, а в бельгийском флаге данные цвета расположены в вертикальном виде.
Александр Вест
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