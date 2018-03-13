Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан

Недавно стало известно, что сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Дагестан по рабочим вопросам.

Сейчас в правительстве региона главу ожидают сотрудники информационных служб ведомств республики, а также представители средств массовой информации. Есть данные о том, что журналисты независимых СМИ не приглашены на совещание с главой РФ. Также по информации источников, с Путиным прибыл представитель по безопасности России – секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Известно, что глава России уже находится в правительственном здании Республики Дагестан. Однако эти сведения не являются подтвержденными.