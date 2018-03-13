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| | Госдума законодательно закрепит понятие "информационная война против России"

Госдума законодательно закрепит понятие "информационная война против России"

Сегодня, 13:35
На законодательном уровне может быть закреплено понятие «информационной войны», которое может повлечь усиление контроля за услугами и товарами, которые поступают в Россию из-за рубежа, а именно из стран, которые к этой войне имеют непосредственное отношение.

Госдума законодательно закрепит понятие "информационная война против России"

 

Соответствующее заявление было сделано председателем комитета Госдумы по вопросам физической культуры, туризма и дел молодежи Михаилом Дегтяревым.

Возглавляющий МИД Великобритании Борис Джонсон ранее выступал с заявлениями о том, что Соединенное Королевство на данный момент рассматривает возможность пересмотра уровня своего представительства на чемпионате мира по футболу в РФ. Зависит это от того, имеется ли «российский след» в инциденте в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Мария Захарова, официальный представитель МИД, назвала «дикостью» бойкот Чемпионата мира из-за ситуации в Солсбери.

«Британские функционеры и чиновники, говоря о своем возможном бойкоте Чемпионата мира, не удивили никого. Это продолжение информационной войны, что ведется против России. Следует занимать более жесткую позицию и закрепить на законодательном уровне понятие информационной войны», - заявил Дегтярев в ответ на заявления Джонсона.
Николай Офицеров
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