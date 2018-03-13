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| | Сенатор: Запад усиливает НАТО, обвиняя РФ по делу Скрипаля

Сенатор: Запад усиливает НАТО, обвиняя РФ по делу Скрипаля

Сегодня, 12:36
Игорь Морозов, являющийся ветераном российской службы внешней разведки, заявил о том, что все обвинения в адрес России по делу Скрипаля используются Западом для усиления военного потенциала НАТО.

Сенатор: Запад усиливает НАТО, обвиняя РФ по делу Скрипаля

 

Российский сенатор заявил о том, что обвинения, выдвигаемые в адрес российской стороны по делу Скрипаля, являются результатом заранее спланированных действий, осуществляемых антироссийскими западными силами. Морозов отметил, что следующими шагами со стороны антироссийских сил может стать высылка из Лондона некоторых дипломатов, представляющих Россию, а также подготовка новых волн наступления по войскам Башара Асада с последующим усилением военного потенциала стран НАТО у российских границ.

Морозов заявил о том, что США планирует усилить свои позиции в рамках сирийского конфликта, используя атаки на Российскую Федерацию. Напомним, британский премьер Тереза Мэй без предоставления каких-либо доказательств связала отравление Сергея Скрипаля с действиями российской стороны.
Александр Вест
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